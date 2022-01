Meat Loaf nie żyje. Amerykański wokalista i aktor miał 74 lata

fot. Materiały Prasowe

Meat Loaf zmarł w czwartek wieczorem, czyli 20 stycznia 2022 roku we własnym domu. W ostatnich chwilach towarzyszyła mu żona Deborah.

Córki piosenkarza Pearl i Amanda, a także przyjaciele również mieli okazję spędzić z nim czas i pożegnać bliską im osobę. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Marvin Lee Aday jest głównie znany ze swoich występów na scenie muzycznej i albumu Bat Out of Hell wydanego w 1977 roku, który sprzedał się w ponad 43 milionach egzemplarzy (podobnie jak Thriller Michaela Jacksona).

Meat Loaf - I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)

Do najbardziej znanych przebojów w jego wykonaniu zaliczamy: I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) oraz Rock and Roll Dreams Come Through, pochodzące z albumu Bat Out of Hell II: Back Into Hell (1993).

Meat Loaf sprawdzał się też jako aktor. Wystąpił m.in. w musicalu The Rocky Horror Picture Show (1975), Ghost Wars (2017) jako Doug Rennie, Stage Fright (2014) jako Roger McCall.

