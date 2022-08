Mecenas She-Hulk - akcja serialu dzieje się podczas Blipu? Szczegół ze zwiastuna to sugeruje

fot. Disney+

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu Mecenas She-Hulk. Jak do tej pory akcja wszystkich odcinkowych projektów MCU działa się po Blipie, czyli wydarzeniu, w którym Thanos wymazał połowę populacji wszechświata. Być może jednak produkcja o She-Hulk dzieje się w czasie Blipu. Do sieci trafiła teoria oparta na jednej ze scen nowego zwiastuna serialu, która może to sugerować.

Otóż w materiale zaprezentowanym na San Diego Comic-Conie pojawia się sekwencja, w której Wong rozmawia z główną bohaterką. Mówi jej, że odpowiada przed „siłą wyższą” i wspomina, że ​​wszechświat znajduje się na „krawędzi przepaści”. She-Hulk odpowiada, że ​​jest prawnikiem i postępuje zgodnie z zasadami. Wong wtedy wspomina o Księdze Vishanti.

Należy zwrócić uwagę, że Księga Vishanti nie istnieje już w MCU, ponieważ została zniszczona wraz z Darkholdem w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Akcja produkcji dzieje się po wydarzeniach z widowiska Spider-Man: Bez drogi do domu, a akcja filmu o Pajączku dzieje się zaraz po wydarzeniach z Spider-Man: Daleko od domu, który umiejscowiony jest kilka miesięcy po Blipie. Zatem sugeruje się, że Mecenas She-Hulk trwa podczas Blipu. Oczywiście to tylko teoria.

Mecenas She-Hulk - premiera serialu na platformie Disney+ 18 sierpnia.