Mecenas She-Hulk - w filmie może pojawić się członek Fantastycznej Czwórki. Kto go zagra?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według zazwyczaj dobrze poinformowanego TheDisInsider w serialu Mecenas She-Hulk ma pojawić się członek Fantastycznej Czwórki znany jako The Thing (prawdziwe imię Ben Grimm). Co więcej według ich źródeł ma go zagrać Jason Segel (Jak poznałem waszą matkę).

Fantastyczna Czwórka w MCU

Jeśli ta plotka się potwierdzi, będzie to pierwszy członek grupy superbohaterów w świecie MCU. Co prawda w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu poznalismy Reeda Richards (John Krasinski), ale była to postać z alternatywnego świata równoległego, a nie z tego podstawowego z MCU.

Dziennikarz dodaje też, że szczegóły na temat filmu Fantastyczna czwórka na czele z reżyserem i obsadą mamy poznać we wrześniu 2022 roku podczas wydarzenia D23. Dodaje, że odcinek z Benem Grimmem zostanie wyemitowany po tym ogłoszeniu.

Marvel Studios najwyraźniej ma duże plany wobec Fantastycznej Czwórki i związanych z nimi postaci. Według plotek w scenie po napisach filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu pojawi się kultowy złoczyńca znany jako Doktor Doom.

Mecenas She-Hulk - premiera 17 sierpnia 2022 roku w Disney+.

