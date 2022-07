Mecenas She-Hulk - nowa grafika. Tak postać wygląda w kostiumie superbohaterki

fot. Disney

Dzięki twitterowu użytkownikowi o nazwie MCU Facility do sieci trafiły grafiki promocyjne serialu Mecenas She-Hulk. Na nich między innymi widzimy She-Hulk w czymś, co według zapowiedzi jest jej kostiumem superbohaterki. W trailerze widzieliśmy zaledwie jedno ujęcie trwające kilka sekund z tym strojem, a te grafiki pozwalają się temu przyjrzeć. Najpewniej w pełnym zwiastunie twórcy odkryją karty i pokażą - miejmy nadzieję- dopracowane efekty komputerowe.

She-Hulk - galeria

Mecenas She-Hulk

She-Hulk - krytyka czarnego charakteru

Gdy do sieci trafiło zdjęcie Titanii, fani MCU zaczęli krytykować jej wygląd. Na czele z jej... fryzurą. Sama Jameela Jamil odpisała ludziom na Twitterze, wyjaśniając, że to tylko zdjęcie bez kontekstu i aby zaczekali na serial. Zrozumieją też, dlaczego ten kostium i ten wygląd pasują do tej postaci.

https://twitter.com/jameelajamil/status/1545673322859413506

https://twitter.com/jameelajamil/status/1545674060255805440

Do sieci też trafił zwiastun z polskim dubbingiem, więc możemy ocenić jak Disney+ przygotował polską wersję językową. Premiera w sierpniu.