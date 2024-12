Reżyser Nosferatu w nowym projekcie. Stanie za kamerą rebootu Labiryntu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Robert Eggers, który w ostatni latach wyreżyserował takie głośne produkcje, jak Lighthouse oraz Wiking, a jego najnowszy horror Nosferatu wyświetlany jest w kinach w USA, ma już w planach kolejny projekt. Według scoopera Jeffa Sneidera reżyser nawiązał współpracę z Sony i The Jim Henson Company, aby nakręcić reboot Labiryntu z 1986 roku.

O stworzeniu nowej wersji tego filmu, w którym przed laty wystąpili David Bowie i Jennifer Connelly, mówi się od lat. Jednak prace nad rebootem nigdy nie wyszły poza fazę rozwoju. Z projektem łączono takie nazwiska, jak Fede Álvarez (Obcy: Romulus) oraz Scott Derrickson (Doktor Strange). Ten ostatni w 2023 roku wspomniał, że nie udało się ukończyć scenariusza, gdy był z tym filmem powiązany. W tym roku to się zmieniło, ponieważ Brian Henson, syn zmarłego reżysera Labiryntu, Jima Hensona, oraz prezes The Jim Henson Company, wspomniał w jednym z wywiadów, że ma plany na sequel produkcji. Nie wyjawił żadnych szczegółów o tym projekcie, ale przyznał, że jest nim podekscytowany.

Na razie nie ma potwierdzenia, że film, który wyreżyseruje Eggers, będzie sequelem czy zupełnie nową wersją, jak to było w przypadku Nosferatu. Jednak według informacji CBR.com filmowiec pisze również scenariusz do nowego Labiryntu.

Labirynt - fabuła

Znudzona kolejnym weekendem, spędzanym na opiece nad młodszym, przyrodnim braciszkiem, Sarah - nastolatka o żywej wyobraźni - wzywa gobliny ze swojej ulubionej książki „Labirynt', by zabrały jej brata. Kiedy okazuje się, że życzenie się spełniło i mały Tobey faktycznie zniknął, Sarah podąża za nim do świata baśni, by wyrwać go z łap złośliwego króla goblinów (Bowie), którego strzeże sam zamek - prawdziwy labirynt oszustw i złudzeń, zamieszkały przez niezwykłe stwory i pełen nieznanych niebezpieczeństw. Aby go przejść i zdążyć na czas, by uratować Tobey'a, Sara musi przechytrzyć króla, zaprzyjaźnić się ze strzegącymi go goblinami i mieć nadzieje, że ich lojalność nie jest jeszcze jedną iluzją w miejscu, gdzie nic nie jest takie, na jakie wygląda. [Opis dystrybutora]

