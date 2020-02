Medal of Honor: Above and Beyond odda głos weteranom. Twórcy o nietypowej współpracy

W tym roku na rynek trafi Medal of Honor: Above and Beyond. Nie będzie to jednak klasyczna kontynuacja tej popularnej niegdyś serii i zamiast tego otrzymamy grę VR. Ta ma zaoferować efektowną i pełną wrażeń kampanię dla jednego gracza, tryb wieloosobowy, a także galerię z materiałami o II wojnie światowej. Wśród nich znajdzie się m.in. krótkometrażowy film dokumentalny zatytułowany Colette.

Colette to film w reżyserii Anthony’ego Giacchino, którego główną bohaterką jest Colette Marin-Catherine, członkini francuskiego ruchu oporu, która po ponad 75 latach decyduje się przyjechać do obozu koncentracyjnego, w której jej brat zginął z ręki nazistów.

Reżyser tej produkcji oraz Peter Hirschmann ze studia Respawn Entertainment udzielili wywiadu serwisowi The Hollywood Reporter, w którym ujawnili kilka ciekawych informacji na temat tej zaskakującej współpracy.

Hirschmann zauważa, że osobiste historie w filmach zawartych w Above and Beyond doskonale łaczą się z grą.

Te osobiste historie w naturalny sposób łączą się z grą: jedno zapewnia kontekst dla drugiego. Często kiedy grasz w grę zaczynasz wczuwać się: co gdyby to wszystko działo się naprawdę? I wtedy masz możliwość zobaczenia tych historii, usłyszenia ich od osób, które naprawdę tego doświadczyły. Myślę, że to sprawie, że jest to wyjątkowo potężnym doświadczeniem. To zawsze był nasz cel.. To nie byli superbohaterowie: to byli zwykli ludzie, którzy znaleźli się w wyjątkowych okolicznościach.

Giacchino dodaje, że celem twórców było zainteresowanie ludzi historią.

Jeśli jakiś widz podejmie dalsze kroki: weźmie książkę lub zechce obejrzeć coś więcej, to wydaje mi się, że wykonaliśmy swoją robotę. Jest w tym prawdziwa wartość edukacyjna i tak do tego podchodziliśmy.

Mężczyźni słusznie zauważają też, że gry i wirtualna rzeczywistość mogą stanowić dobry nośnik dla interesujących historii.

Zawsze poszukujemy najlepszych platform dla historii i gry są wspaniałym medium dla opowieści, które angażują graczy. Możliwość przejścia po wirtualnych lokacjach z wirtualnymi łodziami podwodnymi i B17 z prawdziwymi aktorami jest czymś magicznym, nigdy mnie to nie nudzi. Wszystkie te technologie, od gry w czasie rzeczywistym po narracji z prawdziwymi aktorami, składają się w rozrywkę, która może zainspirować i rozbudzić ludzką wyobraźnię – mówi Hirschmann.

Nakręciliśmy też pewne lokacje w stereoskopowym VR, dzięki czemu gracze będą mogli znaleźć się na plaży Omaha lub wewnątrz krateru po bombie – dodaje Giacchino.

Zobaczcie też zwiastun Medal of Honor: Above and Beyond: