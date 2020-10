The Meg 2 - film ma reżysera. Czego można się po nim spodziewać?

foto. materiały prasowe

Reżyserem filmu The Meg 2 został Ben Wheatley. Niestety nie jest to dobra wiadomość dla fanów jedynki, ponieważ na koncie ma on same przeciętne filmy. Najnowsza Rebeka została krytycznie oceniona w recenzjach. Znany jest z takich filmów jak Turyści, Lista płatnych zleceń, Free Fire oraz High-Rise. Pracuje też nad Tomb Raiderem 2 z Alicia Vikander.

Jason Statham ma wrócić w głównej roli, by znów solo stoczyć walkę z gigantycznym potworem. Nie wiadomo, czy ktoś jeszcze z pierwszej części pojawi się w filmie.

Jon i Erich Hoeberowie oraz Dean Georgaris napiszą scenariusz. To ta sama ekipa, która stworzyła pierwszą część.

Przypomnijmy, że The Meg w 2018 roku zaskoczył wszystkich, stając się nadspodziewanym hitem w absurdalnej konwencji. Film zebrał 530,2 mln dolarów z całego świata.