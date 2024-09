Tylko spójrzcie, kto wystawił Megalopolis najwyższą możliwą ocenę. Nie, nie ma tu żadnej pomyłki

materiały prasowe

Film Megalopolis w serwisie Rotten Tomatoes zebrał jak do tej pory zaledwie 52% pozytywnych recenzji, a średnia opinii po zliczeniu 77 tekstów wynosi katastrofalne 3,8/10. Nie ma więc żadnego przypadku w tym, że w sieci raz po raz pojawiają się zatrważające dla nowego dzieła Francisa Forda Coppoli prognozy box office, wieszczące, że produkcja okaże się spektakularną klapą finansową. Jest jednak osoba, która właśnie dała dowód na to, że Megalopolis zasługuje na najwyższą możliwą ocenę i miejsce w sercach widzów. To nie kto inny jak... sam reżyser.

Od kilku miesięcy wiemy, że legendarny twórca posiada konto w popularnym serwisie Letterboxd, uchodzącym obecnie za jeden z najważniejszych portali poświęconych tematyce filmowej. Choć korzysta z niego naprawdę rzadko, wygląda na to, że logował się na nim wczoraj, 18 września. I to po to, by wystawić Megalopolis maksymalną ocenę 5/5, którą reżyser opatrzył w dodatku serduszkiem. Spójrzcie sami:

Konto Francisa Forda Coppoli w serwisie Letterboxd

Z konta Coppoli w Letterboxd dowiadujemy się jeszcze, że najwyższą możliwą notę (z, a jakże, serduszkiem) otrzymał od niego tegoroczny film The Last Showgirl z Pamelą Anderson i Jamie Lee Curtis. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że reżyserką produkcji jest jego wnuczka, Gia Coppola.

Wszystko wskazuje na to, że nestor X Muzy jest naprawdę zadowolony ze swojego najnowszego filmu. Miejmy nadzieję, że ten nastrój będzie mu dopisywał również wtedy, gdy pojawią się pierwsze wyliczenia box office.

