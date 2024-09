Reżyser Megalopolis o nieudanym, rewolucyjnym pomyśle. Widownia mogłaby zadać pytanie postaci z filmu

fot. materiały prasowe

Megalopolis to jedna z wyczekiwanych premier tego roku. To film-marzenie legendarnego reżysera Francisa Forda Coppoli, który sfinansował je z własnej kieszeni. Mimo licznych kontrowersji po drodze, produkcja zmierza w końcu na wielki ekran. Reżyser opowiedział o jednym ze swoich niezrealizowanych projektów, który zakładał... poproszenie Amazona o to, aby firma stworzyła specjalną wersję swojego oprogramowania Alexa dla kin, dzięki któremu podczas seansu Megalopolis widownia mogłaby zadać postaci Adama Drivera pytanie, a sztuczna inteligencja wybrałaby odpowiedź z ustalonej wcześniej listy.

Wyobraź to sobie! - mówił Coppola. - Mógłbyś obejrzeć Megalopolis pięć razy w weekend otwarcia i za każdym razem byłoby inne. To byłaby przyszłość filmów i starożytnego teatru w jednym.

Projekt nie wypalił z powodu ograniczeń budżetowych. Amazon skasował wiele miejsc pracy osobom, które pracowały przy projekcie Alexa, przez co rewolucja Coppoli nie weszła w życie.

Francis Ford Coppola o Hollywood

Reżyser poskarżył się też na obecny stan Hollywood:

Czuję się jakbym był owocem Hollywood. Wszedłem tam w poszukiwaniu tych wszystkich pięknych rzeczy, które robili. Byłem zachwycony. Pracowałem dla Rogera Cormana, poznałem Vincenta Price'a. Teraz Hollywood już mnie nie chce. Jest jak rodzice, którzy wypierają się niesfornego dziecka. Najpierw mnie stworzyli, a teraz mnie nie chcą. Rozumiem to, ale nadal rani to moje uczucia. Akceptuje to, ale jednocześnie nie jestem w stanie. Dziedzictwo jest jak pogoda. W jednej chwili jesteś ważny, a w drugiej zapomniany, a potem znowu wskrzeszony pół dekady później. To, co mam na oku, to nie nagrody czy pieniądze. Nagroda jest wtedy, gdy młodzi filmowcy po zrobieniu czegoś pięknego mówią: "Chciałem zrobić swój film, bo zobaczyłem jeden z twoich."

Megalopolis - premiera w Polsce odbędzie się 25 października 2024 roku.

