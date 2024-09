Megalopolis zarobi w box office tyle, co kot napłakał? Tylko spójrzcie na te dokładne wyliczenia

materiały prasowe

Prestiżowy serwis Deadline podał dokładne wyliczenia jeśli chodzi o możliwe zarobki Megalopolis w czasie weekendu otwarcia w północnoamerykańskim box office. Powiedzieć, że są one katastrofalne, to właściwie nic nie powiedzieć. Film, który oficjalnie zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w najbliższy piątek (27.09), w trakcie pierwszych 3 dni wyświetlania ma przynieść wpływy rzędu zaledwie 5-7 mln USD. To wynik nawet gorszy niż raportowane wcześniej w analizach 8 mln USD.

Co ciekawe, na Megalopolis może zarobić odpowiadające za dystrybucję studio Lionsgate. Wszystko przez to, że nie wykładało ono pieniędzy nie tylko na wynoszący ok. 120 mln USD budżet produkcji, ale i na kampanię promocyjną - przypomnijmy, że Francis Ford Coppola miał olbrzymie problemy ze znalezieniem dystrybutora. Nawet po takim okrojeniu kosztów po swojej stronie Lionsgate najprawdopodobniej zbierze za Megalopolis w ostatecznym rozrachunku marne 3-5 mln USD.

W Stanach Zjednoczonych odbywają się już specjalne (i płatne) pokazy produkcji Coppoli - generowane przez nie wpływy finansowe będą zliczane do wyników czwartkowych pokazów przedpremierowych. Amerykanie po tych seansach wystawiają filmowi oceny m.in. w serwisie Letterboxd; rozkładają się one w ten sposób, że liczba opinii pozytywnych równoważy liczbę opinii negatywnych (średnia: 2,9/5).

Innymi słowy: mniej więcej tyle samo widzów uznaje Megalopolis za arcydzieło, co za bardzo złą produkcję. Nie jest wykluczone, że rzeczone zjawisko zachęci potencjalnych odbiorców do udania się do kin, aby wyrobić sobie własne stanowisko. Jeśli jednak wpłynie to na rezultaty produkcji w box office, efekty zauważymy jedynie w skali długofalowej.

Megalopolis zadebiutuje w polskich kinach 25 października.