Mel Gibson potwierdza: wyreżyseruję Zabójczą broń 5!

Mel Gibson gościł w podcaście Stevena Oxleya, w którym potwierdził, że wyreżyseruje Zabójczą broń 5. Zagra też główną rolę razem z Dannym Gloverem, więc Riggs i Murtaugh powrócą po latach. Teraz, gdy Bad Boys: Ride or Die wynikami box office udowodniło, że widzowie chcą oglądać popularne duety sprzed lat, Hollywood będzie bardziej zainteresowane realizacją Zabójczej broni 5, niż do tej pory.

Zabójcza broń 5 powstanie

Mel Gibson wspomina, że reżyser pierwszych czterech części, który zmarł w lipcu 2021 roku w wieku 91 lat, poprosił go o to, by zrobił piątą część po jego odejściu. Przed śmiercią Donner pracował z Gibsonem nad piątą odsłoną serii.

- Dał mi zadanie, abym dokończył ten film. To będzie dla mnie prawdziwy zaszczyt. Jego prace nad scenariuszem były całkiem zaawansowane, więc wzięliśmy to i rozwijaliśmy koncept. Jestem z niego całkiem zadowolony.

Jaka będzie Zabójcza broń 5? Gibson obiecuje, że będzie zabawnie, ale też całkiem na serio. Zamierzają poruszyć kilka poważnych problemów. Szczegółów fabuły jednak nie ujawnił.

Według wcześniejszych zapowiedzi Zabójcza broń 5 miałaby być jednocześnie ostatnią częścią. Informacje o tym, że Richard Donner chce to zrobić sięgają 2007 roku. Prace z różnych przyczyn nigdy się nie rozpoczęły. Sam reżyser ujawnił w 2018 roku, że ten finał ma być mroczny i miałby mieć poruszające zakończenie.

Ostatnią oficjalną informacją o Zabójczej broni 5 było nazwiska Jeza Butterwortha (Ford v Ferrari), który w 2023 roku został ogłoszony jako autor scenariusza.