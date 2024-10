Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zaskoczy graczy? Perspektywa wpłynie na... poziom trudności

fot. Konami

Yuji Korekado, jeden z producentów Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ujawnił ciekawą informację na temat tej nadchodzącej produkcji podczas wywiadu przeprowadzonego dla japońskiego magazynu Famitsu. Okazuje się, że perspektywa, na którą zdecydują się graczy (przypomnijmy, że do wyboru będzie "klasyczna" kamera oraz widok TPP) nie będzie miała wpływu jedynie na sposób prezentacji akcji, ale też... na poziom trudności.

Poziom trudności bardzo zmienia się w zależności od perspektywy. "New Style" ma szersze, bardziej linearne pole widzenia, można też strzelać podczas poruszania się, więc poziom trudności był niższy niż się spodziewaliśmy. Jeśli jednak próbowaliśmy dostosować "New Style" do "Legacy Style", stawało się to za trudne, więc zdecydowaliśmy się na podzielenie rozgrywki na dwie części. "Legacy Style" będzie bliższy oryginalnej wersji, a "New Style" balansowaliśmy od podstaw.

Z tego też powodu zdecydowano się zrezygnować z pierwotnie planowanej funkcji, jaką miała być zmiana perspektywy pomiędzy nowej i starą w dowolnym momencie.

Remake Metal Gear Solid 3: Snake Eater nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.