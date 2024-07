Jeden z producentów serii Metal Gear Solid wyjawił swoje marzenie. Chciałby... ponownie pracować z Hideo Kojimą

fot. youtube.com

Noriaki Okamura, producent serii Metal Gear Solid, w ostatni piątek wziął udział w transmisji na żywo, w której trakcie ujawnił ciekawą informację. Zdradził on bowiem, że marzy mu się ponowna współpraca z Hideo Kojimą. Zaznaczył jednak, że to wyłącznie jego zdanie i nie jest pewien czy inni pracownicy Konami by się z nim zgodzili.

Mówiąc tylko za siebie: nie chciałbym niczego bardziej niż ponownej pracy z Kojimą i resztą zespołu. To moje marzenie. Ale ludzie zaczęli zajmwać się nowymi rzeczami, innymi zobowiązaniami, to nasza obecna rzeczywistość. Nie możemy zakładać, że wszyscy będą chcieli ponownie z nami współpracować, nie możemy całkowicie na nich polegać - wyjaśnił Okamura.

Drogi Hideo Kojimy i Konami rozeszły się w 2015 roku. O odejściu słynnego twórcy z japońskiego studia było swego czasu bardzo głośno w branży gier, ale obecnie wygląda na to, że sytuacja pomiędzy nimi się uspokoiła. Choć Kojima nie jest obecnie związany w żaden sposób z Konami i zajmuje się pracą nad Death Stranding 2 oraz innymi projektami, to regularnie wrzuca na swoje media społecznościowe materiały nawiązujące do gier z przeszłości, w tym właśnie między innymi cyklu Metal Gear Solid.