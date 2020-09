Metal Gear Solid - remake na wyłączność PS5? Są takie plotki...

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Konami

Fani serii Metal Gear Solid nie mają ostatnio łatwego życia. Odejście Hideo Kojimy z Konami sprawiło, że dalsze losy marki stanęły pod wielkim znakiem zapytania, a wydane w 2018 roku Metal Gear Survive, choć nie było produkcją fatalną, nie miało zbyt wiele wspólnego z głównym cyklem. Na kanale RedGamingTech (mającym na koncie także pewne trafione przecieki z przeszłości), pojawiła się wzmianka, że w planach jest kompletny remake pierwszej odsłony cyklu i miałby on trafić na wyłączność (być może jedynie czasową, jak w przypadku Final Fantasy 7 Remake) PS5.

Plotka ta zbiegła się w czasie z innym interesującym wyciekiem. Niedawno tajwańska strona zajmująca się przyznawaniem kategorii wiekowych ujawniła, że za jakiś czas możemy doczekać się portów Metal Gear, Metal Gear Solid i Metal Gear Solid 2 na współczesne urządzenia. Wyraźnie wygląda więc na to, że coś jest na rzeczy i Konami ma jakieś plany w związku z popularną serią. Niewykluczone, że najpierw doczekamy się prostych portów lub remasterów, a jakiś czas później kompletnego remake'u pierwszej odsłony. Do czasu oficjalnej zapowiedzi warto podchodzić jednak do tych informacji ze sporym dystansem.