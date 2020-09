The Last of Us - "Outbreak Day" zmienia nazwę przez pandemię koronawirusa

SIE

Przypadający na 26 września "Outbreak Day", czyli tłumacząc na język polski "dzień wybuchu epidemii", to małe święto dla społeczności graczy The Last of Us. Tego dnia często ujawniano pewne materiały na temat kulisów powstawania gry lub dzielono się małymi, cyfrowymi prezentami w postaci np. motywów dla konsoli. Teraz twórcy poinformowali, że zdecydowali się na zmianę nazwy wydarzenia.

Studio Naughty Dog poinformowało w mediach społecznościowych, że obecna nazwa wydaje się im niewłaściwa z uwagi na trwającą na świecie pandemię koronawirusa. I tak "Outbreak Day" zmieniło się w "The Last of Us Day".

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1308451830800629763

Co ciekawe, w powyższym tweecie możemy pojawia się też zapewnienie, że już za kilka dni doczekamy się ujawnienia jakichś "ekscytujących rzeczy" związanych z marką. Niewykluczone, że poznamy pewne informacje na temat nadchodzącego serialu HBO.