Mężczyzna imieniem Otto - jak duże są zmiany względem szwedzkiego oryginału?

Mężczyzna imieniem Otto to druga filmowa adaptacja bestsellerowej powieści Fredrika Backmana zatytułowanej Mężczyzna imieniem Ove. Pierwsze podejście do historii stetryczałego seniora poczynili Szwedzi w 2015 roku. Film o tym samym tytule co książka osiągnął niemały sukces i został nawet nominowany do Oscara w kategorii za najlepszy film międzynarodowy.

To prowokuje oczywiście pytania o to, jak wiele jest zmian między tymi dwoma produkcjami. Ogólna narracja obu filmów pozostaje taka sama, łącznie z mroczną stroną produkcji i pokazaniem ekranowych prób samobójczych tytułowego bohatera. Inna jest jednak chociażby czołówka, bo w szwedzkim oryginale Ove próbuje kupić kwiaty na grób swojej zmarłej żony, podczas gdy Otto zaczyna od kupowania liny przeznaczonej na szykowny dla siebie stryczek. Obie sceny służą temu samemu, by pokazać charakter postaci jako gotowej do rozpoczęcia szarpaniny z kimkolwiek o cokolwiek, ale też wersja z USA jest nieco bardziej tajemnicza jeśli chodzi o początkowe motywacje postaci.

Obie produkcje trzymają się retrospekcji, jednak inna jest perspektywa na dzieciństwo głównego bohatera. W wersji z USA nie widzimy chociażby sceny ze śmiercią ojca, jak również nie ma pożaru domu sąsiada. Nacisk zamiast na dzieciństwo, położono na poznanie przez Otto swojej przyszłej żony. Moment spotkania żony przez Otto jest też zupełnie inny od tego, który widzimy u Ove.

W wielu segmentach amerykańskiej wersji, produkcje są ze sobą spójne. Wciąż istotny jest wątek z sąsiadami, jak chociażby kłótnie z sąsiadką posiadającą małego pieska. Wprowadza się też nowa rodzina. Jednak konkretne szczegóły w wielu wątkach sąsiadów zostały zmienione. W obu przypadkach wprowadzająca się rodzina pochodzi z innego kręgu kulturowego, jednak w szwedzkim oryginale sa to imigranci z Iranu, natomiast u Otto głową rodziny nowych sąsiadów jest matka Marisol. Różnice znajdują się też w przypadku dzieci, które są w różnym wieku i mają zmienioną płeć. Inaczej są też ogrywane wspomnienia postaci o zmarłej żonie. Otto częściej wraca myślami do zdarzeń z przeszłości niż Ove. Zmiany często między dwoma filmami są jednak wywołane kwestiami praktycznymi i dostosowaniem akcji do innych realiów. Jest mniej retrospekcji w wersji z USA, jak również mniej jest postaci pobocznych.

