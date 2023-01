Kapitan Marvel 2 - pierwszy zwiastun filmu jest blisko? Tak sugeruje wpis aktorki

Fot. Disney+

Kapitan Marvel 2 to kolejne widowisko MCU, które trafi do kin w lipcu 2023 roku. Jednak jak do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego materiału promocyjnego produkcji. Być może wkrótce to się zmieni. Otóż Jessica Ángeles, aktorka, która dubbinguje Carol Danvers w hiszpańskojęzycznych wersjach filmów MCU zamieściła w sieci wpis, że ponownie zaczęła nagrywać kwestie bohaterki. Wiele osób zaczęło spekulować, że zatem wkrótce dostaniemy zwiastun widowiska. 12 lutego będzie miał miejsce Super Bowl, a to byłaby idealna okazja do rozpoczęcia kampanii marketingowej projektu. Oczywiście należy poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Finał Ms. Marvel - pytania i odpowiedzi

1. Czy wiadomo, co mutacja Kamali Khan znaczy dla MCU? Nie. Mutacja była rozwiązaniem na to, dlaczego jeśli moce są dziedziczone, każdy członek rodziny Kamali ich nie ma. Jednak Bisha K. Ali nie jest w stanie odpowiedzieć na to, jak wpisuje się to w większy obraz MCU, ponieważ nie zna planów Kevina Feige'a.

Kapitan Marvel 2 - o czym film?

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że główna bohaterka będzie musiała połączyć siły (i to dosłownie) z Monicą Rambeau i Kamalą Khan, aby uratować świat.

W obsadzie produkcji znajdują się Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris oraz Zawe Ashton.

Kapitan Marvel 2 - premiera filmu w kinach 28 lipca 2023 roku.