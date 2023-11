Nowe Miasteczko Salem nie trafi do kin. Film przejmuje platforma streamingowa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi Variety w oparciu o swoje źródła, nowe Miasteczko Salem nie trafi do kin, tylko od razu do platformy Max w USA (HBO Max w Polsce). Ten horror spędził aż rok w oczekiwaniu na kinową premierę, ale ta nigdy nie nastąpiła.

Miasteczko Salem w HBO Max

Źródła portalu donoszą, że ten ruch Warner Bros. nie jest związany z jakością filmu. Podobno chodzi o to, że trwający strajk aktorów sprawił, że ich platforma streamingowa desperacko potrzebuje nowych treści. Strajk zablokował prace nad nowymi serialami w lipcu 2023 roku i to trwa po dzień dzisiejszy. Dziennikarz twierdzi, że Miasteczko Salem jest jednym z kilku tytułów Warner Bros., które zostaną przerzucone z kina do streamingu. Pozostałych filmów na ten moment nie znamy.

Variety poprosiło o komentarz rzecznika prasowego Warner Bros., który bez zaskoczeń niczego nie potwierdza. Twierdzi jedynie, że nie podjęto żadnych decyzji o przyszłości Miasteczka Salem.

Przypomnijmy, że Miasteczko Salem zostało nakręcone w 2021 roku. Pierwotnie planowano premierę na wrzesień 2022 roku, ale potem przesunięto ją na wiosnę 2023 roku z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa. Na początku października film całkowicie usunięto z kalendarza premier Warner Bros. Wówczas spekulowano, że być może film zostanie wyrzucony do kosza i odpisany od podatku jak Batgirl.

W obsadzie są Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp, Pilou Asbaek, Alfre Woodard oraz William Sadle. Gary Dauberman wyreżyserował na podstawie swojego scenariusza. James Wan jest producentem.

Wcześniej postały inne adaptacja książki Miasteczko Salem. Były to Miasteczko Salem z lat 70., Powrót do miasteczka Salem oraz serial z 2004 roku. Data premiery nowego filmu nie została ustalona.