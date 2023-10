fot. Paramount+

Reklama

South Park: Joining the Panderverse to nowy odcinek specjalny serialu animowanego Miasteczko South Park, który powstał dla platformy streamingowej Paramount+. To już czwarta tego typu produkcja. Wcześniej widzowie mogli obejrzeć: South Park: Post Covid, South Park: Post Covid: The Return of Covid, South Park The Streaming Wars i South Park The Streaming Wars Part 2.

W nowym specjalnym epizodzie głęboko niepokojące sny Cartmana zwiastują koniec życia, które zna i kocha. Dorośli w South Park również zmagają się z własnymi życiowymi decyzjami, ponieważ pojawienie się sztucznej inteligencji wywraca ich świat do góry nogami.

W sieci pojawił się krótki teaser South Park: Joining the Panderverse, który żartobliwie zwiastuje pojawienie się ulubionych bohaterów widzów. Oczywiście wszystko jest zachowane w humorystycznym tonie i stylu tego tytułu. Zobaczcie poniżej.

South Park: Joining the Panderverse - zwiastun

South Park: Joining the Panderverse - premiera zaplanowana jest na 27 października w USA i Kanadzie na platformie streamingowej Paramount+. W Wielkiej Brytanii i Australii pojawi się 28 października.