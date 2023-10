Rick i Morty - twórca ma pomysł na zakończenie historii. Zack Snyder chce pomóc w stworzeniu filmu pełnometrażowego

fot. Adult Swim // Netflix

Premiera 7. sezonu serialu animowanego Rick i Morty zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji współtwórca produkcji, Dan Harmon, porozmawiał z serwisem The Hollywood Reporter. Został zapytany, jak długo według niego może potrwać serial, na co odpowiedział, że jest "zaprojektowany" na 100 sezonów. Jak na razie Adult Swim przedłużył Ricka i Morty'ego do 100 odcinków.

Rick i Morty - jak może zakończyć się serial?

Nie jest wykluczone, że telewizja zamówi kolejne sezony Ricka i Morty'ego, ale Harmon ma już pomysł na zakończenie historii.

Po prostu Morty skończyłby 15 lat i znalazłby dziewczynę, która sprawi, że zapragnie być niezależną osobą. Więc wszystko zostałoby w pewnym sensie zniszczone, ponieważ Morty chciałby po prostu być nastolatkiem i zacząć dorastać. Może piętnaste urodziny Morty’ego byłyby, jak katastrofalne zatonięcie Titanica.

Rick i Morty - Zack Snyder chce pomóc w stworzeniu filmu

Mimo że Rick i Morty cieszy się niesłabnącą popularnością to jeszcze Warner Bros. nie podjął decyzji o stworzeniu pełnometrażowego filmu o tytułowych bohaterach. Jak na razie mieli okazję pojawić się tylko w produkcji Kosmiczny mecz: Nowa era.

Natomiast Dan Harmon oświadczył, że byłby zainteresowany wprowadzeniem rodziny Smithów na duże ekrany, ale najbardziej nie może się doczekać filmu Zack Snyder. W wywiadzie Harmon zaznaczył, że wcale nie chodzi o to, że słynny reżyser chciałby wyreżyserować tę produkcję natomiast przyznał, że jest on wielkim fanem animacji. Reżyser zwrócił się do niego czy może w jakiś sposób pomóc w powstaniu filmu, wykorzystując swoje nazwisko. Następnie Harmon żartobliwie kontynuował, nawiązując do historii z wieloma wersjami Ligi Sprawiedliwości.

Zatem film o Ricku i Mortym pojawi się, gdy tylko Zack Snyder wróci z wakacji, ponieważ chcę zacząć od wersji Snydera tego filmu. A potem chcę zrobić wersję reżyserską filmu Snydera, która trafi do kin. Więc możemy mieć po prostu sześciogodzinny film Rick i Morty, z czego trzy godziny będą czarno-białe.

Rick i Morty - powstanie film pełnometrażowy?

Harmon powiedział, że nie ma jeszcze żadnego zarysu, ani scenariusza ewentualnego filmu, ale odbył jedną rozmowę z ludźmi z Warner Bros., podczas której "poczuł, że może nadszedł czas, aby zacząć działać". Następnie szczegółowo opowiedział serwisowi, jak miałby wyglądać film o Ricku i Mortym.

Moją filozofią byłoby po prostu przedstawić przygodę Ricka i Morty’ego, wydając masę dodatkowych pieniędzy, aby trwał 90 minut. Ale nie po to, żeby zdobyć status pełnometrażowego filmu poprzez kanoniczne, dramatyczne zmiany tonu czy coś w tym stylu, ale raczej po to, żeby po prostu zrobić z tego super kozacki odcinek Ricka i Morty'ego.

Dodał, że praca nad filmem o Ricku i Mortym, póki jeszcze trwa serial, pozwoliłoby animatorom zaszaleć w wymyślaniu zwariowanych sekwencji. Uważa, że nie powinna to być kanoniczna rzecz, która miałaby zmienić obraz serialu animowanego.

Ricky i Morty - premiera światowa 7. sezonu odbędzie się 15 października. W Polsce pierwszy odcinek będzie dostępny na HBO Max dzień później.