The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia i teaser z finału sezonu. Zobaczymy najbardziej szaloną walkę w historii uniwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

W nadchodzącym finale 1. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon w opisie możemy przeczytać, że Genet umacnia swoją władzę, a główny bohater ma zadanie do wykonania, zanim będzie mógł wrócić do Ameryki. Odcinek nosi tym razem angielski tytuł: Coming Home (pol. Wracać do domu).

Serwis TVLine podzielił się opinią ich dziennikarza Charliego Masona. Już widział ostatni odcinek 1. sezonu, który według niego nie zawodzi. Twierdzi, że Coming Home ujawni głębię uczuć, jakie Daryl żywi w stosunku do siostry Isabelle (Clémence Poésy) i Laurenta (Louis Puech Scigliuzzi). Ponadto mamy zobaczyć jedną z najbardziej szalonych scen walki w historii wszystkich serii The Walking Dead. Do tego finał ma przygotować grunt pod 2. sezon, który z pewnością zadowoli widzów.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia i teaser, które zapowiadają wydarzenia z finałowego odcinka pierwszej serii. Na pierwszej fotografii znajduje się nowa postać - to wspominany w poprzednich epizodach Losang, lider Union de L’Espoir (Sojuszu Nadziei), w którego wcielił się Joel de la Fuente. Widzimy też, że Daryl (Norman Reedus) dotarł do Mont Saint-Michel, czyli prawdopodobnie Gniazda. Zobaczcie poniżej wszystkie materiały promocyjne.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser z finału 1. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z finału 1. sezonu

The Walking Dead - sezon 1, odcinek 6

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera 6. odcinka 15 października na amerykańskim kanale AMC.