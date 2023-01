MIchael Bay nie zabił gołębia? Prawnik reżyser wkracza akcji

fot. materiały prasowe

Wszystkie największe portale na świecie opisywały dziwaczną sytuację z planu 6 Underground w Rzymie. Powoływano się na raport The Wrap, z którego wynikało, że włoskie władze obarczają Michaela Baya za śmierć gołębia podczas kręcenia. W wyniku tego Bay miał zapłacić grzywnę, której nie chciał płacić.

Michael Bay vs gołąb to nieprawda?

Wygląda na to, że raport The Wrap mógł być nie do końca zgodny z prawdą, pomimo posiadania komentarzy samego reżysera. Prawnik Baya w opublikowanym na łamach Variety liście zwraca uwagę, że artykuł The Wrap ze słowami dziennikarza o tym, że Michael Bay został oskarżony o zabicie gołębia są nieprawdziwe i krzywdzące. Zażądał sprostowania.

Prawnik dodaje, że Bay nigdy nie został oskarżony ani nie postawiono mu zarzutów w kwestii zabicia zwierzęcia. Według Variety dziennikarze The Wrap dostali ten list przed publikacją i mieli też dowód wideo na nieprawdziwe informacje, które chcieli wrzucić do sieci.

Na ten moment dziennikarz The Wrap nie odniósł się do tych rewelacji. Niewątpliwie wizerunek portalu i opinia o ich rzetelności na tym ucierpią.