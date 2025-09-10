Powstaje serial o życiu twórcy Boscha. Zanim pisał książki, tropił zbrodnie
Michael Connelly to pisarz, który stworzył Boscha oraz Prawnika z Lincolna. Zanim jednak zaczął pisać książki, był dziennikarzem śledczym. Ten etap jego życia posłuży twórcom za scenariusz nowego serialu, a teraz ujawniono pierwsze informacje.
Jak donosi Deadline, życie pisarza Michaela Connelly’ego stanie się podstawą nowego serialu. Paramount Television Studios szykuje projekt, który współtworzą sam Connelly oraz Jim Leonard (Ray Donovan). Leonard będzie showrunnerem, a więc odpowiada za całą realizację serialu.
Michael Connelly bohaterem serialu
Twórcy inspirują się życiem pisarza, który - zanim nim został - był dziennikarzem śledczym. Jego doświadczenia z tego okresu mają być podstawą serialu i stanowiły również ważną część jego późniejszej kariery pisarskiej. Connelly zaczynał pracę w dwóch gazetach na Florydzie po skończeniu studiów, a następnie pracował w Los Angeles Times.
Jako pisarz stworzył cykl książek o Harrym Boschu oraz popularnego Prawnika z Lincolna. Pierwszy doczekał się serialu w Prime Video, a drugi ma hitową adaptację w Netflixie.
Projekt nie ma jeszcze tytułu ani potencjalnej daty premiery. Nie ujawniono też szczegółów dotyczących tego, jak wątki z jego kariery dziennikarza śledczego zostaną wykorzystane w serialu. Można jednak zakładać, że główny bohater również będzie dziennikarzem śledczym.
Źródło: deadline.com
