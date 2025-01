W tym tygodniu na platformę Disney+ wejdzie nowa, animowana produkcja o Spider-Manie. Wszystkie dziesięć epizodów zadebiutuje w przeciągu zaledwie czterech tygodni. Natomiast bez obaw - Przyjazny pająk z sąsiedztwa nie opuści nas na długo. Szef Marvel Animation, właśnie potwierdził kolejne odcinki, których nie zdołałby pomieścić nawet jeden sezon.

Te ekscytujące informacje Brad Winderbaum potwierdził w podcaście The Movie. Stwierdził, że sam jest ogromnym fanem serialu, więc zielone światło na kolejne sezony go niezmiernie ucieszyło.

- Zakochałem się po uszy w tych postaciach i, tak przy okazji, przeczytałem już wszystkie scenariusze do 2. sezonu. Jesteśmy w połowie procesu tworzenia animatików. To, co Jeff buduje cegła po cegle w tym serialu, zaczyna przynosić efekty. Czujesz to już w 1. sezonie. Zżywasz się z tymi postaciami, więc gdy wszystko zaczyna się układać i nabierać sensu pod koniec sezonu, odczuwam to głęboko w duszy. W kolejnych sezonach to jeszcze bardziej się pogłębi.

Mamy zielone światło na 3. sezon, więc za kilka tygodni usłyszę pomysł na niego. Jestem jak fan, nie mogę się doczekać.