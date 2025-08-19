Pełny zwiastun Breslau. Pierwszy polski serial Disney+ zabiera widzów do 1936 roku
Breslau to pierwszy polski serial oryginalny stworzony w naszym kraju przez platformę Disney+. Pojawił się pełny zwiastun odkrywający karty tego, co widzów czeka we wrześniu na małym ekranie. O czym opowiada Breslau?
Wraz z pełnym zwiastunem serialu Breslau platforma streamingowa Disney+ ujawniła, że 12 września będzie dostępny cały sezon, a nie jeden odcinek, a potem co tydzień kolejny, jak to przeważnie ma miejsce w serwisie. Poza nową zapowiedzią polskiej produkcji możecie zobaczyć również plakaty.
Breslau - zwiastun
Breslau - opis fabuły
Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (dzisiejszego Wrocławia) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata skierowane są na stolicę III Rzeszy. W tym czasie w mieście dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zburzyć misternie budowaną kampanię propagandową i zakłócić wielkie sportowe święto. Sprawę próbuje rozwiązać komisarz policji polskiego pochodzenia – Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, staje do walki z narastającym złem. W obliczu własnych demonów wchodzi w niebezpieczną grę z mordercą, w której stawką będzie nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.
Breslau – obsada
Głównego bohatera Breslau, czyli Franza Podolskiego, gra Tomasz Schuchardt. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów, jak Sandra Drzymalska, Ireneusz Czop, Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz, Adam Bobik, Karolina Gruszka, Jakub Sierenberg, Bartłomiej Deklewa oraz Piotr Janusz.
Źródło: Disney+
