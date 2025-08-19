Reklama
placeholder

Czytelnik zadał niesmaczne pytanie. George R.R. Martin nie odpowiedział, ludzie tak – buczeniem

W dniach 13–17 sierpnia odbyła się 83. edycja wydarzenia znanego jako WorldCon. To jeden z najstarszych konwentów dla miłośników fantastyki, który co roku odbywa się w innym mieście. Tym razem padło na Seattle w stanie Waszyngton. Niestety, podczas imprezy doszło do nieprzyjemnego zdarzenia.
Reklama
placeholder

W dniach 13–17 sierpnia odbyła się 83. edycja wydarzenia znanego jako WorldCon. To jeden z najstarszych konwentów dla miłośników fantastyki, który co roku odbywa się w innym mieście. Tym razem padło na Seattle w stanie Waszyngton. Niestety, podczas imprezy doszło do nieprzyjemnego zdarzenia.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  George R.R. Martin 
Gra o tron Pieśń Lodu i Ognia wichry zimy
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  George R.R. Martin 
Gra o tron Pieśń Lodu i Ognia wichry zimy
George R.R. Martin fot. youtube.com/GameofThrones
Reklama

W piątek 15 sierpnia na Worldconie odbył się panel poświęcony znanym pisarzom. Oprócz autora Pieśni logu i ognia wzięli w nim udział między innymi Robin Hobb, Rebecca Roanhorse, Ryan Cahill i Brandon Sanderson Podczas niego jeden z uczestników wygłosił wyjątkowo niesmaczny komentarz pod adresem George'a R.R. Martina i zadał pytanie dotyczące Wichrów zimy

WorldCon: komentarz czytelnika wywołał oburzenie

Czytelnik chwycił mikrofon i powiedział bez ogródek, że autor Pieśni lodu i ognia „nie pożyje już długo” i zapytał, co sądzi o pomyśle, by inna osoba dokończyła za niego pisanie serii, na przykład Brandon Sanderson. George R.R. Martin nie odpowiedział mu, pozostali pisarze stanęli w jego obronie, a prowadzący próbowali zapanować nad sytuacją. Niesmak jednak pozostał. Panel zakończył się buczeniem i wywołał burzę w internecie. Nawet osoby głośno krytykujące tak długie czekanie na Wichry zimy były oburzone tym zdarzeniem.

Poniżej znajdziecie nagranie jednego z uczestników. Opisaną sytuację zobaczycie mniej więcej w 2:09:22 minucie. 

George'a R.R. Martin nie odniósł się publicznie do tego incydentu, ale uczestnicy WorldConu twierdzili, że jego nastrój nie wydawał się słabnąć w miarę upływu weekendu – był w dobrym humorze nawet podczas rozdawania autografów, które odbyło się niedługo po niesławnym panelu. 

Co dzieje się z kontynuacją Pieśni lodu i ognia?

Ostatnia część Pieśni lodu i ognia, na podstawie której powstał bardzo popularny serial Gra o tron dla HBO, została wydana w 2011 roku. To oznacza, że fani czekają już 14 lat na kontynuację. George R.R. Martin przyznaje, że miał blokadę twórczą i czuł się przytłoczony sławą. Później musiał jeszcze zmierzyć się ze śmiercią najlepszego przyjaciela. W dodatku do jego grafiku doszły obowiązki w postaci pomagania przy kolejnych serialach ze świata Gry o tron, które pochłaniały sporo czasu. 

76-letni autor zamierza jednak dokończyć sagę i planuje jeszcze dwa tomy. Niedawno zdradził, że nadchodzące Wichry zimy są już ukończone w co najmniej 75%. Zapowiedział też, że będzie to prawdziwy gigant. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj: Wichry zimy są już w większości ukończone. To będzie prawdziwy Behemot.

Najlepsze książki fantasy w historii

50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.

arrow-left
50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.
Wydawnictwo We Need YA
arrow-right

 

Źródło: ScreenRant, Comicbook

Reklama
placeholder
Powiązane osoby

George R.R. Martin

George R.R. Martin image

Najnowsze

1 Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz
-

Kolejny projekt Quentina Tarantino to nie film. Prace rozpoczną się w styczniu

2 35. Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta – na poznanie pełnego katalogu mocy tej postaci przyjdzie nam poczekać do premiery „Fantastycznej 4”, ale już teraz wiemy, że Sue Storm poza umiejętnością bycia niewidzialną potrafi tworzyć niezwykle potężne pola siłowe za pomocą własnych myśli. Istotne jest to, że bohaterka może doprowadzić do ich powstania np. w głowie wroga, mogąc uśmiercić go na miejscu.
-
Spoilery

Co się dalej stanie z Sue Storm w MCU? Aktorka dużo czytała o [SPOILER]

3 Jezioro trumien
-

Nowa, mrożąca krew w żyłach powieść Urszula Kusz-Neumann już niebawem

4 Booster Gold - DC Comics
-

Tego superbohatera DC może zagrać aktor z MCU. To zdjęcie ma być dowodem

5 Breslau
-

Pełny zwiastun Breslau. Pierwszy polski serial Disney+ zabiera widzów do 1936 roku

6 Keeper
-

Tatiana Maslany w nowym zwiastunie horroru Keeper. To film reżysera Kodu zła

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

8

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

9

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

10

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV