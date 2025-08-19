Czytelnik zadał niesmaczne pytanie. George R.R. Martin nie odpowiedział, ludzie tak – buczeniem

fot. youtube.com/GameofThrones

W piątek 15 sierpnia na Worldconie odbył się panel poświęcony znanym pisarzom. Oprócz autora Pieśni logu i ognia wzięli w nim udział między innymi Robin Hobb, Rebecca Roanhorse, Ryan Cahill i Brandon Sanderson Podczas niego jeden z uczestników wygłosił wyjątkowo niesmaczny komentarz pod adresem George'a R.R. Martina i zadał pytanie dotyczące Wichrów zimy.

WorldCon: komentarz czytelnika wywołał oburzenie

Czytelnik chwycił mikrofon i powiedział bez ogródek, że autor Pieśni lodu i ognia „nie pożyje już długo” i zapytał, co sądzi o pomyśle, by inna osoba dokończyła za niego pisanie serii, na przykład Brandon Sanderson. George R.R. Martin nie odpowiedział mu, pozostali pisarze stanęli w jego obronie, a prowadzący próbowali zapanować nad sytuacją. Niesmak jednak pozostał. Panel zakończył się buczeniem i wywołał burzę w internecie. Nawet osoby głośno krytykujące tak długie czekanie na Wichry zimy były oburzone tym zdarzeniem.

Poniżej znajdziecie nagranie jednego z uczestników. Opisaną sytuację zobaczycie mniej więcej w 2:09:22 minucie.

George'a R.R. Martin nie odniósł się publicznie do tego incydentu, ale uczestnicy WorldConu twierdzili, że jego nastrój nie wydawał się słabnąć w miarę upływu weekendu – był w dobrym humorze nawet podczas rozdawania autografów, które odbyło się niedługo po niesławnym panelu.

Co dzieje się z kontynuacją Pieśni lodu i ognia?

Ostatnia część Pieśni lodu i ognia, na podstawie której powstał bardzo popularny serial Gra o tron dla HBO, została wydana w 2011 roku. To oznacza, że fani czekają już 14 lat na kontynuację. George R.R. Martin przyznaje, że miał blokadę twórczą i czuł się przytłoczony sławą. Później musiał jeszcze zmierzyć się ze śmiercią najlepszego przyjaciela. W dodatku do jego grafiku doszły obowiązki w postaci pomagania przy kolejnych serialach ze świata Gry o tron, które pochłaniały sporo czasu.

76-letni autor zamierza jednak dokończyć sagę i planuje jeszcze dwa tomy. Niedawno zdradził, że nadchodzące Wichry zimy są już ukończone w co najmniej 75%. Zapowiedział też, że będzie to prawdziwy gigant. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj: Wichry zimy są już w większości ukończone. To będzie prawdziwy Behemot.

