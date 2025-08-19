Reklama
placeholder

Superman online w Polsce. Wiemy, kiedy premiera filmu w VOD

Superman trafił do VOD w USA jakiś czas temu, ale polscy widzowie nie będą musieli długo czekać na debiut Człowieka ze Stali online. Mamy oficjalną datę premiery w sklepach, w których będzie można zakupić dostęp do wersji cyfrowej.
Reklama
placeholder

Superman trafił do VOD w USA jakiś czas temu, ale polscy widzowie nie będą musieli długo czekać na debiut Człowieka ze Stali online. Mamy oficjalną datę premiery w sklepach, w których będzie można zakupić dostęp do wersji cyfrowej.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  superman 
VOD
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  superman 
VOD
Superman Warner Bros.
Reklama

Informowaliśmy o tym, że 15 sierpnia odbyła się światowa premierą Supermana na VOD. Amerykańscy widzowie od tego czasu mogą kupić film w wersji cyfrowej w sklepach online. Amazon ogłosił teraz polską datę premiery w streamingu, która niestety nie jest zgodna z zamierzeniami Jamesa Gunna, twórcy uniwersum DCU i reżysera filmu: 26 sierpnia o północy (cena: 64,99 zł). Przedsprzedaż w Amazonie trwa, ale to oznacza, że tego dnia trafi również do sprzedaży online w innych sklepach VOD. 

nullfot. zrzut ekranu ze sklepu Amazona

Superman online

James Gunn podjął decyzję o tym, by Superman pojawił się szybciej na małym ekranie, aby widzowie, którzy nie byli w kinach, mieli szansę go obejrzeć przed premierą drugiego sezonu Peacemakera, która odbędzie się 21 sierpnia. Serial jest osadzony w tym samym uniwersum i rozwija je, ustawiając kierunki dla różnych wątków, a nawet pojawiają się postacie z kinowego filmu. Polscy widzowie będą musieli chwilę dłużej poczekać na obejrzenie nowych przygód Człowieka ze stali.

Superman - opis fabuły

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

 

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 35. Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta – na poznanie pełnego katalogu mocy tej postaci przyjdzie nam poczekać do premiery „Fantastycznej 4”, ale już teraz wiemy, że Sue Storm poza umiejętnością bycia niewidzialną potrafi tworzyć niezwykle potężne pola siłowe za pomocą własnych myśli. Istotne jest to, że bohaterka może doprowadzić do ich powstania np. w głowie wroga, mogąc uśmiercić go na miejscu.
-
Spoilery

Co się dalej stanie z Sue Storm w MCU? Aktorka dużo czytała o [SPOILER]

2 Jezioro trumien
-

Nowa, mrożąca krew w żyłach powieść Urszula Kusz-Neumann już niebawem

3 Booster Gold - DC Comics
-

Tego superbohatera DC może zagrać aktor z MCU. To zdjęcie ma być dowodem

4 Breslau
-

Pełny zwiastun Breslau. Pierwszy polski serial Disney+ zabiera widzów do 1936 roku

5 Keeper
-

Tatiana Maslany w nowym zwiastunie horroru Keeper. To film reżysera Kodu zła

6 33. Marvels
-

Dlaczego Marvels było porażką? Reżyserka szczerze wskazuje największy problem filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

8

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

9

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

10

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV