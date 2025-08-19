Superman online w Polsce. Wiemy, kiedy premiera filmu w VOD
Superman trafił do VOD w USA jakiś czas temu, ale polscy widzowie nie będą musieli długo czekać na debiut Człowieka ze Stali online. Mamy oficjalną datę premiery w sklepach, w których będzie można zakupić dostęp do wersji cyfrowej.
Informowaliśmy o tym, że 15 sierpnia odbyła się światowa premierą Supermana na VOD. Amerykańscy widzowie od tego czasu mogą kupić film w wersji cyfrowej w sklepach online. Amazon ogłosił teraz polską datę premiery w streamingu, która niestety nie jest zgodna z zamierzeniami Jamesa Gunna, twórcy uniwersum DCU i reżysera filmu: 26 sierpnia o północy (cena: 64,99 zł). Przedsprzedaż w Amazonie trwa, ale to oznacza, że tego dnia trafi również do sprzedaży online w innych sklepach VOD.
Superman online
James Gunn podjął decyzję o tym, by Superman pojawił się szybciej na małym ekranie, aby widzowie, którzy nie byli w kinach, mieli szansę go obejrzeć przed premierą drugiego sezonu Peacemakera, która odbędzie się 21 sierpnia. Serial jest osadzony w tym samym uniwersum i rozwija je, ustawiając kierunki dla różnych wątków, a nawet pojawiają się postacie z kinowego filmu. Polscy widzowie będą musieli chwilę dłużej poczekać na obejrzenie nowych przygód Człowieka ze stali.
Superman - opis fabuły
Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.
