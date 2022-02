Michael Mann tworzy film o Enzo Ferrarim. Adam Driver i Penelope Cruz w obsadzie

fot. materiały prasowe

Wygląda na to, że Michael Mann w końcu zrealizuje swój wymarzony projekt, czyli film biograficzny o Enzo Ferrarim. Reżyser pracuje nad produkcją od dwóch dekad i nareszcie będzie mógł wystartować z pracami na planie. Adam Driver wystąpi w głównej roli w produkcji. Dla przypomnienia przed laty to Hugh Jackman miał zagrać Enzo. Penélope Cruz wcieli się w postać Laury, żony Enzo, a Shailene Woodley zagra Linę Lardi, kochankę głównego bohatera.

Ferrari - o czym film?

Akcja filmu rozgrywa się latem 1957 roku. Enzo, były kierowca wyścigowy przeżywa kryzys. Bankructwo nęka firmę, którą on i jego żona Laura zbudowali od zera dziesięć lat wcześniej. Ich burzliwe małżeństwo zmaga się z żałobą po stracie syna. Bohater postanawia odrobić straty, stawiając wszystko na jedną kartę – zwycięstwo w kultowym wyścigu Mille Miglia, który liczy 1000 mil przez Włochy.

Adam Driver

Mann napisał również scenariusz do filmu wraz z Troyem Kennedym Martinem na podstawie książki Brocka Yatesa pod tytułem Enzo Ferrari – The Man and the Machine. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w maju we Włoszech.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.