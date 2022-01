Gorączka 2 - powstał powieściowy prequel/sequel kultowego filmu. Zobaczcie zwiastun

materiały prasowe

Gorączka to kultowy film kryminalny z 1995 roku w reżyserii Michaela Manna, który opowiada o starciu bezkompromisowego gliniarza Vincenta Hanny (Al Pacino) z mistrzem napadów Neilem McCauleyem (Robert De Niro). Do dzisiaj scena w kawiarni, gdzie panowie spotykają się po raz pierwszy jest uznawana za jedną z najbardziej ikonicznych sekwencji w historii kina. Michael Mann we współpracy z pisarką Meg Gardiner stworzyli powieść Gorączka 2, która stanowi zarówno sequel jak i prequel dla wydarzeń w filmie. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun zapowiadający książkę, która zostanie wydana w USA 9 sierpnia. Materiałowi towarzyszy znana z filmu piosenka Moby'ego God Moving Over the Face of the Water. Wideo jest dostępne poniżej.

Powieść rozpoczyna się dzień po wydarzeniach z filmu, a ranny Chris Shiherlis (w filmie grał go Val Kilmer) desperacko próbuje uciec z Los Angeles. Fabuła przenosi się zarówno do sześciu lat poprzedzających napad, jak i do lat bezpośrednio po nim, prezentując nowe postacie i nowe środowiska zawodowej przestępczości, z wysoce filmowymi sekwencjami akcji. Miejsca, które spotkamy w książce obejmują ulice Los Angeles, wewnętrzne sanktuaria rywalizujących tajwańskich syndykatów przestępczych w południowoamerykańskiej strefie wolnego handlu, masową operację prania pieniędzy kartelu narkotykowego tuż za granicą w Meksyku, a ostatecznie teren Azji Południowo-Wschodniej. Gorączka 2 bada niebezpieczne działania międzynarodowych organizacji przestępczych z pełnokrwistymi portretami jej reprezentantów. Powieść przedstawi również początki Vincenta Hanny, służbę w wojsku, rozpad pierwszego małżeństwa oraz w końcu karierę w policji. Oczywiście powieść prześledzi również przestępcze losy McCauleya i Shiherlisa przed wydarzeniami z filmu.

