Michelle Pfeiffer łączy siły ze swoim mężem. Znakomita obsada serialu Apple'a!

Margo's Got Money Troubles to nowy serial Apple TV+, za który odpowiada David E. Kelley. Po 31 latach, reżyser znów będzie pracować ze swoją żoną, Michelle Pfeiffer. Oprócz niej, na ekranie wystąpi Nicole Kidman, a Elle Fanning zagra w tytułowej roli. Podczas tych ośmiu odcinków zanurzymy się w świat OnlyFansa, znanej platformy z treściami dla dorosłych.

Margo's Got Money Troubles - co wiadomo o serialu Apple'a?

Margo Millet (Fanning) to córka kelnerki (Pfeiffer) i byłego zawodowego zapaśnika, która od zawsze wiedziała, że będzie musiała sobie poradzić sama. Zapisuje się na studia, choć nie ma pojęcia, jak powinna zarabiać na życie. Nigdy tego nie planowała, ale wdaje się w romans z profesorem angielskiego - i choć jest on przelotny, nie uchronił jej przed ciążą. Wbrew radom wszystkich postanawia zatrzymać dziecko. Tym samym, w wieku 20 lat, Margo jest bezrobotną matką, bliską eksmisji. Potrzebuje zastrzyku gotówki - i to szybko. W tym samym czasie ojciec, z którym nie widziała się od lat, prosi o możliwość wprowadzenia się. Dziewczyna na to przystaje, jednocześnie szykując się do założenia konta na OnlyFansie.

Serial zostanie wyprodukowany przez studio A24 dla platformy streamingowej Disney+. Kelley jest również scenarzystą i showrunnerem. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Elle i Dakota Fanning, Britanny Kahan Ward, Kidman, Pfeiffer oraz Matthew Tinker.