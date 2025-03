fot. materiały prasowe

Reklama

Mickey 17 wszedł na ekrany kin w wielu krajach świata 7 marca 2025 roku. Nie było to dobre otwarcie, a kolejne dni nie poprawiły sytuacji. Zebrano globalnie 45,2 mln dolarów przy budżecie 113 mln dolarów i kosztach 80 mln dolarów wydanych na promocję. Jak donoszą dziennikarze serwisu Puck, nie ma szans na to, by film nie tylko zarobił, ale nawet zwrócił koszty produkcji. Oszacowali, że Mickey 17 przyniesie Warner Bros. Pictures 100 mln dolarów strat.

Koło czasu - recenzja 3 sezonu

Powody klapy Mickey 17

14 marca kolejne kraje, w tym Polska, wprowadzą Mickey 17 na ekrany kin. Według ekspertów nie ma szans na poprawę sytuacji, ponieważ Warner Bros. przeprowadziło fatalną kampanię promocyjną, która nie spopularyzowała tytułu wśród szerokiej widowni.

Pomimo dobrych opinii krytyków i widzów, problemem jest też to, że niektórzy zniechęcają do oglądania, ponieważ nie jest to lekka rozrywka w stylu odmóżdżacza, a science fiction, które ma do zaoferowania coś więcej, a do tego zawiera wątki polityczne. Uważa się, że w spolaryzowanym politycznie świecie wielu widzów unika takich filmów.

Warner Bros. nie skomentowało słabych wyników finansowych filmu.