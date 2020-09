Microsoft Flight Simulator to największa premiera w Xbox Game Pass na PC

Microsoft

Microsoft Flight Simulator to jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku. Recenzenci zgodnie przyznają, że mamy w tym przypadku do czynienia z prawdziwym przełomem pod względem rozmachu i jakości oprawy audiowizualnej, a wirtualne podróże są wyjątkowo relaksującym i przyjemnym doświadczeniem. Te pozytywne oceny znalazły też przełożenie na popularność tej produkcji. Firma Microsoft poinformowała, że tytuł ten sprawdziło już ponad milion abonentów Xbox Game Pass na PC. To najlepszy wynik w historii tej usługi. Oprócz tego ujawniono też inne statystyki - gracze odbyli już ponad 26 milionów lotów i przelecieli ponad miliard mil.

Opublikowano też nowy zwiastun gry. Krótki materiał wideo przedstawia efektowne sceny z gry i prezentuje opinie zachwyconych krytyków.

Microsoft Flight Simulator aktualnie jest dostępne wyłącznie na PC, ale w planach jest też wersja na konsolę Xbox One.