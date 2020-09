Akcesoria Designed for Xbox gotowe na nadejście nowej generacji

Źródło: Microsoft

Według Microsoftu w graniu na konsoli istotna jest nie tylko platforma, z której korzystamy, lecz także peryferia, którymi się otaczamy. To one pogłębiają nasze doświadczenia, dlatego korporacja prowadzi współpracę partnerską z producentami sprzętu pod szyldem Designed for Xbox. Sprzęty z tej linii zaprojektowano w taki sposób, aby możliwie jak najlepiej dogadały się z ekosystemem Xboxa. A debiut nowej generacji jest idealnym czasem na zrewidowanie tej współpracy.

Od teraz sprzęty z serii Designed for Xbox będą oznaczane nowym logo, aby gracze jeszcze łatwiej mogli odnaleźć je na półkach sklepowych. Na tym jednak nie koniec, gdyż Microsoft postanowił rozwiać wątpliwości wokół starszych sprzętów, które chcielibyśmy wykorzystać w parze z Series X.

Korporacja zapewnia, że akcesoria Designed for Xbox tworzone z myślą o Xboksie One będą kompatybilne z Xboxem Series X. Licencjonowane urządzenia z bieżącej generacji, które parowaliśmy bezprzewodowo lub przewodowo poprzez port USB, bez problemu dogadają się z nowym sprzętem.

Zobacz także:

Drobnym wyjątkiem są zestawy audio wykorzystujące kabel optyczny. Te będą wymagały dodatkowej aktualizacji, aby współpracowały z grami oraz czatem głosowym po podpięciu do złącza USB. Ale nawet jeśli producent nie wypuści stosownej aktualizacji, nadal będziemy mogli z nich korzystać po podpięciu do złącza optycznego w naszym telewizorze. Pod koniec roku na rynku mogą pojawić się odświeżone stacje ładowania przystosowane do współpracy ze starymi oraz nowymi modelami kontrolerów.

A tak będzie prezentowało się nowe logo Designed for Xbox:

Źródło: Microsoft

Odświeżone pudełka akcesoriów dla konsol Microsoftu będą także zawierały informację o tym, z którym Xboxem kompatybilny jest dany sprzęt. Firma ujawniła również nowych partnerów, którzy dołączyli do programu Designed for Xbox: