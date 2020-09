Microsoft Flight Simulator - macie problem z instalacją gry? Nowa aktualizacja może pomóc

Microsoft

Oceny nie pozostawiają żadnych złudzeń - Microsoft Flight Simulator to jedna z najciekawszych i najbardziej dopracowanych gier tego roku. Wielu graczy skarży się jednak na problemy techniczne, które uniemożliwiają im dokończenie procesu instalacji lub uruchomienia tej produkcji. Najnowsza aktualizacja ma pomóc wyeliminować te problemy.

Patch o numerze 1.7.14.0 jest już dostępny. By go zainstalować wystarczy jedynie wyłączyć, a następnie ponownie włączyć grę. Twórcy zapowiadają jednak, że w wybranych sytuacjach konieczna może okazać się ponowna instalacja, a co za tym idzie również pobieranie z sieci danych raz jeszcze. Oprócz tego aktualizacja zawiera też szereg pomniejszych poprawek i ma usprawnić optymalizację.

Microsoft Flight Simulator dostępne jest na PC (Microsoft Store oraz Steam), w tym także w ramach usługi Xbox Game Pass. W planach jest również wersja na konsolę Xbox One.