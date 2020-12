Microsoft Flight Simulator w końcu pozwoli polatać po świecie w goglach VR

Microsoft

Jeszcze przed oficjalnym debiutem gry Microsoft Flight Simulator twórcy poinformowali, że tytuł doczeka się trybu VR, który zauważalnie zwiększy immersyjność zabawy. Dzięki niemu mieliśmy poczuć się tak, jakbyśmy siedzieli w kabinie prawdziwego samolotu. Niestety deweloper nie udostępnił tego trybu w momencie premiery, gdyż wymagał doszlifowania. Na szczęście czas oczekiwania na łatkę VR właśnie dobiega końca.

Jak zapowiedział François Dacquin, UX designer ze studia ASOBO, darmowa aktualizacja VR dla Microsoft Flight Simulator trafi do dystrybucji już 22 grudnia. O tym, co czeka nas po odpaleniu gry w goglach wirtualnej rzeczywistości, twórcy opowiedzieli na swoim youtube’owym kanale:

Dacquin zdradził, że studio podjęło szeroko zakrojoną współpracę z zespołem Microsoft Mixed Reality, aby przystosować grę do pracy na wszystkich pecetowych goglach kompatybilnych z OpenXR. Dzięki temu dostęp do nowego trybu zyska szerokie grono odbiorców. Pierwotnie zakładano, że Microsoft Flight Simulator w VR odpalimy wyłącznie na HP Reverb G2, jednak finalnie udało się przystosować tytuł do współpracy także z goglami Valve Index, Oculus Rift S, Windows MR czy Oculus Quest (za pośrednictwem kabla Link).

Warto zauważyć, że tryb VR nie zmieni tego, w jaki sposób sterujemy samolotami. Symulator nadal będziemy obsługiwali za pośrednictwem kontrolerów HOTAS, padów bądź myszki i klawiatury. Na potrzeby wirtualnej rozgrywki opracowano zaś specjalny kursor 3D, który ułatwi wchodzenie w interakcję z poszczególnymi instrumentami kokpitu. Niestety, nie wspomniano nic na temat obsługi kontrolerów ruchu. Dacquin wspomniał jedynie, że gra będzie ewoluowała wraz z ewolucją wirtualnej rzeczywistości.

Firma nie podała również nowych wymagań sprzętowych dla trybuVR. Jeśli nic się w tej materii nie zmieniło, będzie to oznaczać, że do grania w Microsoft Flight Simulator w goglach VR będziemy potrzebowali komputera napędzanego procesorem Intel i5-8400 bądź Ryzen 5 1500X wspartym co najmniej 16 GB pamięci RAM i kartą graficzną o wydajności nie niższej niż oferuje model NVIDIA GeForce GTX 1080.