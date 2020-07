Microsoft jest zainteresowany kupnem Warner Bros. Interactive Entertainment

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

WBIE

W połowie czerwca informowaliśmy, że koncern telekomunikacyjny AT&T planuje sprzedać Warner Bros. Interactive Entertainment za 4 miliardy dolarów. Wśród potencjalnych nabywców wymieniano m.in. Activision Blizzard, Electronic Arts i Take-Two Interactive. Nowe plotki wskazują jednak, że kupnem wydawnictwa zainteresowany jest Microsoft. Ujawnia to serwis The Information.

Warto zaznaczyć, że przejmując Warner Bros. Interactive Entertainment, Microsoft pozyskałby też znane i cenione w branży studia – Rocksteady, WB Montreal i NetherRealm Studios, a także marki, takie jak Batman, Harry Potter, The Lord of the Rings i Mortal Kombat. Wpisywałoby się to też w ostatnie działania amerykańskiego giganta, który w minionych latach nabył m.in. zespoły Ninja Theory, Obsidian czy Playground Games. Taki krok byłby solidnym wzmocnieniem Xboksa, czyli czymś co bez wątpienia przydałoby się Microsoftowi w rywalizacji z Sony w trakcie kolejnej generacji konsol.