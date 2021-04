Microsoft podpisał kontrakt na dostarczenie tysięcy gogli AR dla armii

Źródło: Microsoft/DoD

Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Departamentem Obrony a przedstawicielami Microsoftu amerykańska armia otrzyma do dyspozycji aż 120 tysięcy zestawów gogli HoloLens przystosowanych do wykorzystania w środowisku wojskowym. Korporacja podpisała dziesięcioletni kontrakt na dystrybucję narzędzi do obsługi rzeczywistości rozszerzonej, na którym zarobi blisko 22 miliardy dolarów.

To kolejny krok na drodze zacieśniania relacji Microsoftu z amerykańską armią. Już w 2018 roku Departament Obrony złożył zlecenie opiewające na 480 milionów dolarów, w ramach którego korporacja zobowiązała się do dostarczenia systemu Integrated Visual Augmented System bazującego na klasycznym, biznesowym modelu HoloLensów. Współpraca najwyraźniej przebiegła pomyślnie, co zaowocowało rozszerzeniem kontraktu na kolejne lata.

Jak poinformował Alex Kipman z Microsoftu, gogle zostaną wykorzystane m.in. w roli narzędzia do szybszego dzielenia się informacjami na polu walki. Pozwolą błyskawicznie przekazywać dane taktyczne, wskazywać kolejne cele misji a także zapewnią dostęp do modułu podczerwieni, aby umożliwić swobodne prowadzenie operacji po zmierzchu oraz w zamkniętych pomieszczeniach.

Wszystkie modele wojskowych HoloLensów mają być wyprodukowane na terenie Stanów Zjednoczonych. Na razie nie wiadomo, kiedy pierwsze egzemplarze trafią w ręce żołnierzy, ale jedno jest pewne: tenn ruch wyniesie amerykańską armię na nowy poziom technologiczny.

Upowszechnienie się gogli tego typu w wojskowości może także przyczynić się do znacznego wzrostu popularności samej technologii AR. W końcu wiele rozwiązań wdrożonych na potrzeby armi po latach wypłynęło na rynek konsumencki i zrewolucjonizowało funkcjonowanie całego społeczeństwa.