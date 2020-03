Microsoft wypuścił nowe modele kontrolerów do Xboxa One

Microsoft przygotował dla miłośników Xboxa małą niespodziankę – dwa nowe modele kontrolerów z transparentną obudową, które właśnie pojawiły się w przedsprzedaży. Pady trafią do powszechnej dystrybucji w marcu oraz w maju i będą stanowić eleganckie zwieńczenie bieżącej generacji konsol.

Model Phantom Magenta przykuwa wzrok wyrazistym, ciemnoróżowym kolorem. Jego uchwyty o chropowatej fakturze mają sprawić, że pad będzie stabilniej leżał w dłoniach, dzięki czemu poprawią komfort rozgrywki. W oficjalnym komunikacie prasowym Microsoft przyznał, że podczas projektowania tego modelu inspirowano się estetyką takich produkcji jak Ex Machina oraz Ghost in the Shell.

Xbox One Phantom Magenta

Druga nowość skierowana jest z kolei do miłośników gier wojennych. Kontroler w wersji Arctic Camo to wariacja na temat klasycznego wzoru kamuflażu. Ten zmyślnie połączono z szarą, półprzezroczystą obudową, dzięki czemu wewnętrzne elementy urządzenia dyskretnie wystają zza maskowania.

Oba modele dostępne są obecnie w przedsprzedaży na stronie producenta w cenie 249 zł. Oficjalną premierę modelu Phantom Magenta zaplanowano na 17 marca, zaś Arctic Camo na 25 maja tego roku. Kontrolery współpracują zarówno z konsolami Xbox One jak i z komputerami z systemem Windows 10 na pokładzie.