Ori and the Will of the Wisps - kiedy recenzje gry?

Ori and the Will of the Wisps to barwny i ciekawie zapowiadający się tytuł na wyłączność konsoli Xbox One oraz pecety. Na rynku zadebiutuje on 11 marca, ale gracze już teraz zastanawiają się, czy dorówna on jakością poprzedniczce, czyli grze Ori and the Blind Forest, która była chwalona m.in. za świetną oprawę audiowizualną, a także bardzo wymagający, ale przy tym też sprawiedliwy i satysfakcjonujący gameplay. Na szczęście na odpowiedź nie będziemy musieli długo czekać. Recenzje trafią do sieci już 10 marca, a więc jeden dzień przed premierą tej produkcji. To właśnie wtedy poznamy opinie krytyków na temat tej produkcji.

Warto również przypomnieć, że gra, podobnie jak inne tytuły na wyłączność Microsoftu, od dnia premiery będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Osoby posiadające dostęp do tej usługi będą mogły sprawdzić tę produkcję bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. Oczywiście, nowe dzieło austriackiego Moon Studios można też nabyć w klasyczny sposób, decydując się na zakup wersji cyfrowej lub pudełkowego wydania.