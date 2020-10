Microsoft obdarował Snoop Dogga lodówką w kształcie Xboxa Series X

Zespół PR-owy Microsoftu postanowił pójść na całość i sprawić, aby popularny mem stał się rzeczywistością. Skoro internauci naśmiewali się z Xboxa Series X porównując go do lodówki, firma wyprodukowała lodówkę w kształcie nowej konsoli i przekazała kilka egzemplarzy ludziom, którzy zrobili wokół niej mnóstwo szumu.

Jednym ze szczęśliwców okazał się amerykański raper Snoop Dogg, który otrzymał gadżet z okazji swoich 49 urodzin. Muzyk podzielił się nietuzinkowym prezentem ze społecznością Twittera, po czym szybko usunął nagranie. Na szczęście znalazł się ktoś, kto zdążył zapisać film przed jego zniknięciem, dzięki czemu możemy zobaczyć, co skrywa urodzinowa lodówka Snoopa:

Jak się wkrótce okazało, nie był to jedyny egzemplarz lodówki Xbox Series X. Gadżet ten trafił także w ręce youtuberki iJustine, która nieco dokładniej przyjrzała się prezentowi Microsoftu. Projektanci odwzorowali każdy szczegół swojej nowej konsoli w gigantycznej skali. Znajdziemy tu charakterystyczne wykończenie wylotu powietrza, świecące logo czy zaślepki w miejscach portów. Z kolei klasyczne podświetlenie zmodyfikowano w taki sposób, aby wybarwiało wnętrze na zielono.

Warto zauważyć, że Microsoft nie zaprojektował tego urządzenia od zera. Dzięki unboxingowi iJustine wiemy, że mamy tu do czynienia z klasyczną lodówką do zabudowy w oryginalnie wyglądającej szafce. Potwierdza to karta serwisowa umieszczona we wnęce serwisowej, z której można odczytać nazwę producenta – Microsoft sięgnął po sprzęt od Electroluxa.