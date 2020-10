Odświeżona aplikacja Microsoftu pozwoli odpalić gry z Xboxa na iPhonie

Microsoft

Apple bardzo sceptycznie podchodzi do klasycznych serwisów cloud gamingowych, przez co usługi takie jak GeForce Now, Google Stadia czy Microsoft xCloud nie trafiły do zasobów App Store. Wszystko z powodu zapisu w regulaminie sklepu, który zabrania strumieniowania programów z zewnętrznych serwerów firm trzecich. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby strumieniować je z urządzeń, które należą do konkretnego klienta. I tę lukę wykorzystał Microsoft, aby umożliwić zdalne granie w tytuły z Xboxa One na sprzętach Apple.

Odświeżona wersja aplikacji Xbox dla iOS-a pozwoli zamienić naszą domową konsolę w prywatny serwer streamingowy, za pośrednictwem którego odpalimy interesujące nas tytuły na iSprzętach. W ten sposób zagramy zdalnie zarówno w ramach domowej sieci Wi-Fi, jak i poprzez sieć komórkową.

Warto zauważyć, że gracze nie będą musieli uprzednio włączyć konsoli, aby rozpocząć zabawę poza domem. Oprogramowanie pozwoli zdalnie uruchomić sprzęt, który automatycznie przełączy się w tryb czuwania po dłuższym okresie braku aktywności ze strony użytkownika. W przyszłości za pośrednictwem tego samego oprogramowania odpalimy także tytuły z konsol Xbox Series X oraz Series S.

Jako pierwsi z uaktualnionej aplikacji Xbox mogli skorzystać użytkownicy Androida. Niestety, posiadacze iSprzętów nie są w stanie w pełni wykorzystać jej potencjału, gdyż z powodu polityki App Store Microsoft musiał wyciąć z niej funkcję grania w chmurze za pośrednictwem serwisu xCloud. Ten jednak ma zadebiutować w ekosystemie Apple w 2021 roku, ale nie w formie klasycznej aplikacji na iOS-a lecz w webowej odsłonie, podobnej do usługi Luna od Amazonu.

Aplikację Xbox dla iOS-a można pobrać ze strony App Store.