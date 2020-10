Ghostrunner otrzyma darmową aktualizację do wersji PS5 i Xbox Series S/X

All in! Games

Ghostrunner to produkcja tworzona przez krakowskie studio One More Level. Tytuł ten już pod koniec października trafi na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, ale na tym nie koniec. Oficjalni zapowiedziano, że posiadacze gry w wersji na obecne konsole Sony i Microsoftu będą mogli liczyć na darmową aktualizację do wydania na PS5 i Xbox Series X/S. Szczegółów tej aktualizacji nie podano, ale prawdopodobnie wprowadzi ona wyższą rozdzielczość, płynność zabawy i lepszą jakość oprawy graficznej.

Premiera Ghostrunner już 27 października. Przypominamy, że jest to pierwszoosobowa gra akcji w cyberpunkowych klimatach, która stawia na wymagający gameplay. Zarówno przeciwnicy, jak i główny bohater giną od zaledwie jednego ciosu co sprawia, że rozgrywka jest naprawdę intensywna.