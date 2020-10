Microsoft opublikował obszerną prezentację możliwości Xboxa Series X/S

fot. Microsoft

Premiera konsol Xbox Series X oraz Series S zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym Microsoft postanowił upublicznić obszerny materiał ujawniający, jak nowa generacja sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Kilkunastominutowe nagranie przybliża zarówno zasady funkcjonowania samego interfejsu, jak i poszczególnych gier, które na nowym sprzęcie prezentują się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Pierwszą tytułem zaprezentowanym w trakcie pokazu była gra Gears 5 z Xboxa One. Na przykładzie tej pozycji z bieżącej generacji zaprezentowano, jakie zmiany wizualne w znanych nam produkcjach wdrożą konsolo nowej generacji. Według Microsoftu Xbox Series X będzie w stanie wygenerować grafikę w takiej jakości, jaką mogli cieszyć się gracze odpalający ten tytuł na pecetach w ustawieniach Ultra:

Sporo miejsca poświęcono także funkcji szybkiego uruchamiania i tego, jak usprawni nam codzienne funkcjonowanie, pozwalając błyskawicznie przełączać się między ulubionymi tytułami, bez konieczności odpalania ich od zera. Wystarczy kilkanaście sekund, aby przeskoczyć z jednej gry do drugiej. Zaprezentowano także działanie przycisku Share w praktyce. Wystarczy wcisnąć go jeden raz, aby wykonać zrzut ekranu bądź przytrzymać nieco dłużej, aby zacząć nagrywanie relacji. A później, za pośrednictwem odświeżonej aplikacji mobilnej można natychmiast udostępnić go wśród znajomych w mediach społecznościowych.

Choć powyższy materiał nie wnosi żadnych nowych informacji na temat funkcjonowania Xboxa Series X oraz Series S, stanowi dobre podsumowanie tego, co czeka na nas w dziewiątej generacji konsol. Przynajmniej ze strony Microsoftu.