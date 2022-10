Drużyna Pierścienia w 4K dostępna jako NFT

fot. New Line Cinema

Z powodów, które tylko Warner Bros. Discovery może naprawdę znać, gigant rozrywki multimedialnej nawiązał współpracę z firmą Web3 Eluvio, aby wydać Władcę Pierścieni: Drużyna Pierścienia w całości jako zestaw NFT, który ma zapoczątkować „WB Movieverse”.

Warner Bros. ogłosił, że nadchodzi „The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Extended Version) Web3 Movie Experience”, kłopotliwie nazwana reedycja filmu Petera Jacksona z 2001 roku, która będzie żyła na Content Blockchain firmy Eluvio. W komunikacie prasowym dotyczącym ich współpracy, Michelle Munson, dyrektor generalny Eluvio, pochwaliła Warner Bros. za zaangażowanie w projekty NFT i powiedziała, że ich partnerstwo pomoże w dostarczeniu filmów jako NFT jeszcze większej grupie konsumentów.

Fani Władcy Pierścieni mogą teraz nabyć, uczestniczyć i handlować w epickim, żywym doświadczeniu medialnym, które bez wątpienia ich zaskoczy i zachwyci. Ono naprawdę jest zaprojektowane dla masowej publiczności konsumenckiej, a nie tylko entuzjastów Web3, dlatego powinno i jest tak niezwykłe i wciągające

– powiedziała Munson.

Można już kupić i na stałe mieć fizyczne kopie Drużyny Pierścienia i wszystkich filmów Warner Bros. z serii Władca Pierścieni w 4K. Studio liczy jednak na to, że garść dodatków związanych z NFT wystarczy, by przekonać ludzi do kupna edycji „Mystery” lub „Epic” filmu, jako pierwszego kroku w stronę osadzenia w filmowym świecie WB.

fot. zrzut ekranu

Kosztująca 30 dolarów Mystery Edition dostępna jest w 10 000 egzemplarzach zawiera jedno z trzech interaktywnych menu nawigacyjnych wzorowanych na Shire, Rivendell lub Morii, a także wybór galerii zdjęć związanych z daną lokacją, osiem godzin dodatków specjalnych oraz szereg „ukrytych elementów kolekcjonerskich AR”. Wyprzedana Epic Edition była dostępna w 999 egzemplarzach i kosztowała 100 dolarów. Daje ona dostęp menu i zdjęć ze wszystkich trzech wspomnianych lokacji, a także obrazów, których nie znajdziemy w tańszej opcji. Użytkownicy będą mogli również oglądać swoje kolekcje AR na telefonach po odkryciu ich w całym filmie NFT, który będzie można odtwarzać tylko w przeglądarce.

Według rzecznik Eluvio, Warner Bros. planuje wydać więcej swoich filmów jako NFT, a Movieverse potencjalnie będzie działać jako rynek dla użytkowników handlujących pakietami aktywów między sobą. Eluvio podało również, że Warner Bros. może rozważyć wybicie każdego indywidualnego zasobu (np. pojedynczego, konkretnego obrazu) zawartego w filmowych NFT, aby pewnego dnia można je było sprzedawać niezależnie od większego pakietu.

Jednak żadna z tych funkcji nie będzie częścią Movieverse w momencie premiery. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Extended Edition) Web3 Movie Experience można kupić na stronie.