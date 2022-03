Microsoft testuje ray tracing w Minecrafcie na Xboxa Series X/S

Zdjęcie: Nvidia

Użytkownicy programu Xbox Insider otrzymali dostęp do nowej testowej wersji Minecraft Preview. Jedną z najciekawszych funkcji wdrożonych w tej aktualizacji jest wstępna obsługa technologii śledzenia promieni świetlnych na konsolach Xbox Series X/S. Warto także zauważyć, że wspomnianą wersję oznaczono jako produkt zoptymalizowany dla konsol Series X/S. A to oznacza, że Microsoft prawdopodobnie szykuje się do wydania aktualizacji nextgenowej aktualizacji dla gry od studia Mojang.

Tom Warren z serwisu The Verge opublikował krótkie nagranie, na którym prezentuje działanie ray tracingu w konsolowej wersji Minecrafta:

Włączenie technologii śledzenia promieni świetlnych w grze na Xboxa nie jest jednak zbyt proste. Aby skorzystać z potencjału ray tracingu, należy ściągnąć dodatkowe zasoby. Niestety, na obecnym etapie rozwoju projektu nie można tego zrobić z poziomu konsoli. Warren znalazł jednak sposób na obejście tego problem. Wystarczy odpalić serwer Minecrafta ze stosownymi paczkami na Windowsie, a następnie dołączyć się do niego za pośrednictwem Xboxa.

Gracz konsolowy zaproszony do rozgrywki w takiej sesji otrzyma dostęp do technologii śledzenia promieni świetlnych. Wystarczy, że włączy jej obsługę z poziomu menu ustawień. Niestety, nie wiadomo, kiedy funkcja trafi do powszechnego użytku. Można jednak założyć, że skoro pojawiła się już w najnowszym wydaniu Minecraft Preview, to Microsoft jest na dobrej drodze, aby w najbliższych miesiącach udostępnić ją szerokiej publiczności.