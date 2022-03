Nowe PlayStation Plus już oficjalnie. Oto odpowiedź Sony na Xbox Game Pass

fot. SIE

Od kilku miesięcy w sieci pojawiały się przecieki o projekcie Spartacus, czyli nowej usłudze Sony mającej stanowić konkurencję dla Xbox Game Pass. Teraz japońska firma zdecydowała się potwierdzić plotki i oficjalnie zapowiedzieć PlayStation Plus w nowej odsłony, jednocześnie ujawniając szczegóły dotyczące ceny, daty premiery i zawartości poszczególnych progów cenowych.

Najtańszy próg to PlayStation Plus Essentials i jest on dokładnie tym samym, co abonenci otrzymują już teraz. W kwocie 8,99 euro miesięcznie uwzględnione są dwie gry co miesiąc do pobrania, zniżki oraz możliwość gry online i przechowywania zapisów w chmurze.

Zdecydowanie ciekawiej robi się w droższych wariantach. Za 13,99 euro/miesiąc można uzyskać dostęp do PlayStation Plus Extra, który do wszystkich korzyści z Essentials dodaje też katalog 400 gier do pobrania na konsole PlayStation 4 i PS5. Szczegóły na temat biblioteki nie zostały ujawnione, ale ma ona zawierać "największe hity z katalogu PlayStation Studios i od partnerów zewnętrznych", a jako przykłady podano m.in. Returnal, Death Stranding, God of War czy Marvel Spider-Man: Miles Morales.

Najdroższy próg cenowy, PlayStation Plus Premium, wyceniono na 16,99 euro miesięcznie. Abonenci tego wariantu dodatkowo otrzymają limitowane czasowo wersje próbne oraz 340 gier z klasycznych konsol - PS1, PS2, PSP dostępnych do pobrania oraz w ramach streamingu oraz z PS3 (jedynie streaming) Jest jednak pewien haczyk: z dostępu do gier z PS3 skorzystają wyłącznie odbiorcy z krajów, w których dostępne jest PS Now. Pozostali będą mogli wykupić nieco tańszy (cena nie została podana) pakiet... PlayStation Plus Deluxe, który pozbawiony będzie produkcji z PlayStation 3.

Dokładna data premiery nowego PlayStation Plus nie została jeszcze ujawniona, ale usługa ma być stopniowo wprowadzona w kolejnych regionach od czerwca 2022 roku.

