PS5 – pad DualSense z oficjalną prezentacją. Geoff Keighley zaprezentuje kontroler

Sony

Sony testowało cierpliwość fanów z marketingiem PlayStation 5, a nowe informacje na temat tego sprzętu trafiały do sieci bardzo powoli. Dość powiedzieć, że logo zaprezentowano w lutym, a na ujawnienie wyglądu urządzenia musieliśmy czekać aż do czerwca. Wszystko wskazuje jednak na to, że teraz szczegóły ujawniane będą znacznie częściej. Zapowiedziano bowiem, że już 17 lipca zobaczymy prezentację… kontrolera DualSense, który dołączony będzie do PS5.

Pokaz poprowadzi dobrze znany w branży gier Geoff Keighley. Prezenter opublikował na swoim Twitterze również krótki teaser, w którym można zobaczyć pad do PS5 z bliska. Zobaczcie sami.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1283838982871068672

Pokaz kontrolera odbędzie się 17 lipca o godzinie 18:00 polskiego czasu. Przypominamy, że pad będzie oferować m.in. haptyczne wibracje i dynamiczne spusty, co ma zaoferować jeszcze bardziej realistyczne i immersyjne doznania podczas rozgrywki. Data premiery PlayStation 5 nie została jeszcze ujawniona, ale sprzęt ma trafić na rynek pod koniec 2020 roku.

