Zwiastun nowego Uciekiniera pokazuje piekło, przez które przeszedł Glen Powell. Uczył się... biegania

Tom Cruise na CinemaCon promował własny film, czyli Mission: Impossible - The Final Reckoning, ale było o nim głośno także podczas innych pokazów. Na scenie w pewnym momencie pojawił się Glen Powell, Josh Brolin, Colman Domingo oraz Edgar Wright, czyli ludzie odpowiedzialni za stworzenie nowej wersji Uciekiniera opartego na książce Stephena Kinga.

Glen Powell przyznał podczas wystąpienia, że Cruise był pierwszą osobą, z którą skontaktował się po dostaniu roli. Otrzymał też od niego radę w kwestii... biegania. Bo nikt nie wygląda tak fajnie podczas biegu, co Tom Cruise:

Tom był pierwszą osobą, do której zadzwoniłem. Chciałem się nauczyć... biegać. Powiedział: "Nagraj jak biegasz najszybciej jak to możliwe. Nie wyglądasz podczas tego wcale tak fajnie jak ci się wydaje." I to zrobiliśmy. A potem słuchasz tych wszystkich trenerów od biegania jak mówią: "Jest tylko jeden aktor, który wie jak dobrze wyglądać podczas biegania. Tom Cruise."

Aktor przyznał też, że podobnie do swojego "mentora", brał udział w wielu scenach akcji i nie potrzebował dublera czy kaskadera:

Wiedziałem, że będziemy kręcić dużo scen z efektami praktycznymi, dlatego zbudowałem sobie "kuloodporną sylwetkę", bo wiedziałem, że dostanę nieraz podczas kręcenia. Mimo tego nie jestem pewien, czy byłem gotowy na wszystko, co zrobiliśmy. Ale to działa. Publiczność to lubi. Kiedy upadasz i uderzasz o ziemię, to wiesz, że widownia też to poczuje. To samo, gdy eksplozje są prawdziwe i przez nie skaczesz. To zupełnie inne doświadczenie. Publiczność jest bardziej zaangażowana w seans.

Uciekinier - opis zwiastuna

W zaprezentowanym zwiastunie Powell dużo biega i wiele rzeczy wybucha. Jego postać spada przez sufit, nurkuje w kanałach i jest blisko wielu rozmaitych wybuchów. W przeciwieństwie do filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem akcja dzieje się w prawdziwym świecie. W zapowiedzi pojawia się postać Josha Brolina, która rozmawia z Benem Richardsem (Powell) i zachęca do udziału w widowisku. Dynamiczny montaż pokazuje sceny ucieczki, m.in. przez mieszkanie czy Powella żonglującego granatami i okładanego przez pilotów. Zwiastun kończy się okrzykiem Richardsa: "Nadal tu jestem, gów*******."

Uciekinier – informacje o nowej adaptacji

Nowa wersja Uciekiniera w reżyserii Edgara Wrighta ma być bardziej wierna książce Stephena Kinga. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 4 listopada 2024 roku. Scenariusz napisał Wright z pomocą Michaela Bacalla, który ma na koncie Scott Pilgrim kontra Świat i 22 Jump Street.

W głównej roli został obsadzony Glen Powell. Oprócz niego w projekcie zagrają również: Colman Domingo (prowadzący teleturnieju), Josh Brolin (producent), Lee Pace (jeden z łowców, który ściga uczestników gry), Michael Cera (rzekomo jedna z osób, które są przeciwko rządowi i pomagają głównemu bohaterowi), Emilia Jones, William H. Macy i Katy O’Brian.

Premiera filmu jest zaplanowana na 7 listopada 2025 roku.

