Microsoft pracuje nad stworzeniem algorytmów skalujących obraz dla nowych Xboksów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pogoń za produkcją gier pracujących w wysokiej rozdzielczości trwa w najlepsze, a dziewiąta generacja ma być tą, która w końcu wprowadzi 4K na salony. Zarówno Xbox Series X jak i PS5 mają dysponować mocą obliczeniową pozwalającą na płynną rozgrywkę w UHD przy wysokiej liczbie klatek na sekundę, przynajmniej teoretycznie. Niestety, ta gotowość na upowszechnienie 4K wciąż jest mocno umowna, zwłaszcza w kontekście tak zasobożernych tytułów jak np. Cyberpunk 2077. Nawet najwydajniejsze pecety mają problem, aby uruchomić tę grę w UHD na maksymalnych ustawieniach graficznych.

Z pomocą przychodzą technologie pokroju DLSS oraz FidelityFX Super Resolution, które renderują obraz w niższej rozdzielczości, a następnie skalują ją do tej docelowej. Taki manewr pozwala zaoszczędzić mnóstwo mocy obliczeniowej, zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji umożliwia wyrenderowanie obrazu o jakości zbliżonej do natywnej przy zauważalnie wyższej płynności. I choć AMD FidelityFX, przystosowano do współpracy z ekosystemem Xboxa, Microsoft prawdopodobnie planuje wdrożyć autorskie algorytmy skalujące.

Redakcja serwisu TechSpot zauważyła, że na stronie korporacji pojawiły się dwa interesujące ogłoszenia o pracę. Firma poszukuje osoby na stanowisko Starszego Programisty oraz Głównego Programisty ds. Grafiki.

Ten pierwszy ma „zaimplementować algorytmy uczenia maszynowego w oprogramowaniu graficznym, które zachwycą miliony graczy” oraz „blisko współpracować z partnerami biznesowymi, aby opublikować oprogramowanie dla sprzętu wykorzystującego technologię uczenia maszynowego”. Wśród zadań Głównego Programisty wymieniono zaś rozwój narzędzi SDK, które pozwolą deweloperom w pełni wykorzystać potencjał układów graficznych.

Mimo iż Microsoft nie zdradza, czy dokładnie będą zajmować się nowi współpracownicy, opisy stanowisk dość jasno zarysowują ich rolę w zespole korporacji. To oni będą odpowiedzialni za wdrożenie technologii skalowania obrazu podobnej do tych, które opracowali specjaliści NVIDII oraz AMD. Główny Programista ma wszak pracować zarówno przy tytułach pecetowych, jak i xboksowych, a jego rolą będzie „zadbanie o to, aby wszystkie gry działały pięknie w najwyższej rozdzielczości i oraz klatkażu”.

Tym samym możemy przypuszczać, że za kilka(naście) miesięcy nowe algorytmy Microsoftu rzucą wyzwanie DLSS oraz FidelityFX Super Resolution, aby udoskonalić gry wydawane w xboksowym ekosystemie.