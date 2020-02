Kobiety mafii - serial na Netflixie. Premierowo jest 2. sezon

Kobiety mafii to serial oparty na filmach Kobiety mafii oraz Kobiety mafii 2 w reżyserii Patryka Vegi. Popularny polski filmowiec tworzył serialowe wersje dla platformy Showmax, ale nie jest to po prostu kinowa produkcja rozbita na odcinki. Jest to bardziej wersja rozszerzona, ponieważ te seriale mają wiele scen, które do filmowej wersji nie trafiły.

Na Netflixie dostępny są oba sezony, więc oznacza to, że w końcu fani Patryka Vegi mogą premierowo obejrzeć 2. sezon. Nie zdołali tego zrobić na Showmaxie, gdyż też wycofał się z polskiego rynku zanim serial trafił na platformę.

Przypomnijmy, że na platformie streamingowej Netflix dostępne są też inne produkcje Patryka Vegi jak np. Plagi Breslau, które również były tworzone dla Showmaxa.